Il Cgc espugna Montebello. La salvezza diretta è più vicina

Montebello

1

Cgc viareggio

5

MONTEBELLO: Nardi, Schiavo, De La Reta, Torres, Zordan, Checchetto, Bolla. All. Zini.

CGC VIAREGGIO: Gomez, Rosi, Cinquini, D’Anna, Lombardi, Muglia, Mura. All. Cupisti.

Arbitri: Silecchia-Giangregorio.

Marcatori: 7’ pt Torres, 9’ pt Cinquini, 14’ pt Mura; 10’, 20’ e 22’ st Muglia.

Note: ammoniti Torres e Lombardi.

MONTEBELLO – C’era da vincere e così è stato, ed il fatto che già a qualche minuto dalla fine i tifosi bianconeri intonassero ‘Come un coriandolo’ dimostra come il successo sia stato netto. Il Cgc Viareggio vince 5-1 a Montebello mettendosi trequarti di salvezza in tasca. Partita che inizia in salita per il Cgc, perché il Montebello parte forte, talmente forte da trovare anche il vantaggio con Torres abile a sfruttare la corta respinta di Gomez, già chiamato in causa almeno tre volte, su un tentativo di De La Reta. Lo svantaggio scuote finalmente i bianconeri che, complice anche l’ingresso in pista dall’ispiratissimo Muglia pareggiano quasi subito. Muglia per Lombardi che, da dietro porta, vede il taglio di Cinquini che infila il pari in diagonale. Una manciata di minuti e Muglia è ancora protagonista, ma il suo alza schiaccia, su tiro diretto decretato per un atterramento di Rosi, non sorprende il debuttante Nardi. Il Cgc però preme e Mura trova il sorpasso, con un bolide dalla distanza. Insomma il Cgc fa ma anche disfà. Proprio all’imbrunire del primo tempo Lombardi e Rosi compiono due leggerezze, beccandosi il blu e lasciando la squadra in 3. Per fortuna, sui seguenti tiri diretti, prima Torres allarga troppo l’alza-schiaccia mentre De La Rete prende in pieno il palo.

La ripresa inizia con il Cgc ancora in 3, ma è Lombardi a sprecare il 3-1. Al 7’ Mura non sfrutta un tiro diretto, con Nardi che respinge di pattino, ma il Cgc gestisce il gioco. Nardi si esalta per tre volte nella stessa azione, su Cinquini e due volte su Muglia, ma nulla può quando il bomber bianconero impartisce una lezione di tecnica con un alza-schiaccia all’angolino. Dopo le occasioni sprecate, nell’ordine da Lombardi, Torres, Muglia e ancora Torres, che perdono tutti il duello con i portieri, Muglia decide di chiudere i giochi. Il 4-1 arriva con un bellissimo gancio, dopo aver vinto un ingaggio mentre il 5-1 arriva con un altro alza schiaccia su tiro diretto. La salvezza è a portata di mano.

Sergio Iacopetti