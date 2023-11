Il Chiesanuova corteggia Alessandro Cognigni. Il portiere cremisi Novi piace a un club umbro

Il Chiesanuova sta corteggiando Alessandro Cognigni, classe 2004, attaccante esterno dell’Atletico Ascoli. Salgono le possibilità che Matteo Nicolosi, difensore della Maceratese, possa andare alla Santegidiese. Il portiere Riccardo Novi può lasciare il Tolentino, su di lui ha messo gli occhi il Massa Martana. Il Fabriano Cerreto sta stringendo per l’esterno offensivo Lion Giovannini, nella passata stagione alla Jesina. Il Monticelli sta facendo un tentativo con Giordano Napolano, che ha iniziato la stagione nella Maceratese, e si è assicurato Edoardo Marini, un 2011 dell’Atletico Ascoli. Al Matelica piace l’attaccante Gianfranco D’Errico, nelle ultime stagioni alla Vigor Senigallia. L’attaccante esterno Francesco Petrarulo ha chiuso l’esperienza nella Sangiorgese Monterubbianese e sta per aprire quella nel Montegiorgio. A fine ottobre l’Atletico Ascoli ha sollevato dall’incarico il tecnico Sergio Pirozzi che ora è tornato in pista, allenerà in serie C l’Alessandria.