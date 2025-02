Il Chiesanuova fa la voce grossa a Urbino

0

CHIESANUOVA

2

(4-3-1-2): Alessandroni; Nisi, Boccioletti (27’st Palazzi), Arcangeli (33’st Santi), Bellucci; Tamagnini, Cusimano, Zancocchia (18’st Pierpaoli); Bardeggia; Galante, Morelli (27’st Montesi). All. Mariani.

CHIESANUOVA (4-4-2): Fatone; Sfasciabasti, Perini, Tempestilli, Canavessio; Morettini, Russo, Tanoni, Sbarbati (11’st Pasqui); Mongiello (49’st Ciottilli), Palladino All. Mobili.

Arbitro: Bevere di Chivasso.

Reti: 13’ Mongiello (rig.) 42’ st Canavessio.

Si riparte dal minuto 34 dopo esattamente dieci giorni dalla sospensione per nebbia. Si comincia dallo 0-1 per gli ospiti grazie al rigore siglato da Mongiello prima della sospensione. L’Urbino vuole la vittoria per avvicinarsi al terzo posto e Chiesanuova, reduce da due sconfitte casalinghe, prova a difendere il vantaggio.

Parte bene la formazione di casa che cerca di chiudere il Chiesanuova nella propria metà campo. Dominio territoriale dei gialloblù con il Chiesanuova chiuso ma pronto a ripartire in contropiede. La prima frazione di 11 minuti segnala solamente un tiro di Bardeggia che calcia alto da buona posizione.

Nella ripresa continua il forcing dell’Urbino, ma è del Chiesanuova la prima occasione con Russo e poi ancora Pasqui al 10’ che prova ad impensierire la retroguardia che si difende bene. Al 22’ occasionissima per il solito Bardeggia, che vorrebbe dar seguito alla tripletta di domenica scorsa, l’attaccante entra in area e si libera e calcia ma il suo tiro a botta sicura viene respinto da un difensore. Al 30’ è capitan Tamagnini che crossa dalla distanza per Montesi che a 2 metri dalla porta non ci arriva per un soffio. Al 35’ il neo entrato Santi, in mezzo a tanti difensori, gira di testa un cross di Palazzi ma la sfera termina di poco a lato. Al 42’ il gol ospite che di fatto chiude la partita: contropiede sulla destra di Pasqui che mette al centro per Canavessio, quest’ultimo si avventa sulla palla e da pochi passi insacca di testa. Ultimi minuti furenti dell’Urbino che ha ancora occasioni per accorciare e riaccendere gli animi. Ma prima Tamagnini e poi Galante da pochi passi non riescono a concretizzare.

Alla fine vince il Chiesanuova che si prende il terzo posto da solo e allunga sul Tolentino. L’Urbino non ha demeritato dimostrando di essere una formaz"ione quadrata e organizzata. Domenica al Montefeltro arriverà l’ex capolista Maceratese mentre il Chiesanuova farà visita al Montefano per avvicinare la testa della classifica anche dopo il terremoto che sta riguardando l’Alma Juventus Fano. I migliori per l’Urbino Nisi e Tamagnini tra gli ospiti su tutti Mongiello.