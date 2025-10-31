Il Chiesanuova perde un attaccante. Persiani: "Ho uno stiramento. Spero di farcela per Osimo»

Nel 2023 perdendo a Trodica, il Chiesanuova dava l’addio definitivo al primo posto e, sembrava, ai sogni di gloria dell’Eccellenza. Sogni che si riaccesero e divennero realtà con la storica cavalcata playoff. Chissà che due anni e mezzo dopo proprio dal "San Francesco" i biancorossi non possano conseguire quel risultato in grado di fargli tenere stretta la categoria. Domenica sarà quasi testa-coda tra il Trodica terzo e il Chiesanuova ultimo, con gli ospiti che cercheranno di dare continuità all’ultima prova, specie il secondo tempo, contro la Civitanovese. Dovranno farlo senza l’attaccante Persiani, uscito dal campo contro i rossoblù dopo essere entrato da pochi minuti. Francesco, come sta? "Purtroppo ho riportato uno stiramento sotto al piede, un tipo di infortunio che mai avevo avuto e del quale mai avevo sentito parlare. Purtroppo non si finisce mai di imparare". Tempi di recupero? "Non si sa con esattezza ma ancora faccio fatica a camminare. Non ci sarò domenica e spero di rientrare per la partita seguente che è contro l’Osimana e ci tengo in modo particolare. A Trodica domenica affronteremo una delle squadre più forti del campionato e prendere punti là varrebbe molto di più".

Andrea Scoppa