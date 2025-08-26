Il Chiesina festeggia già. Larcianese in crescita

L’inizio dei campionati sta avvicinandosi sempre più e domenica prossima inizierà già la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. La priorità resta quindi quella di affinare la condizione atletica e ritrovare al più presto il ritmo-partita, per farsi trovare pronti quando sarà ora di fare sul serio. Ed è per questo che la squadre di Pistoia e provincia sono già scese in campo per le prime amichevoli pre-campionato, mentre altre sono in programma per i prossimi giorni. Nell’amichevole di sabato la Larcianese ha battuto (2-0) l’Intercomunale Monsummano. Le reti sono state segnate nel finale di gara da Ndiaye e Pertici. Per quanto riguarda il Lampo Meridien è arrivato un ko (2-0) nel test contro il Montespertoli.

Il Chiesina Uzzanese di Salvadori si è aggiudicato il Memorial Valtero Meliani a Castelfranco di Sotto battendo prima il Capanne (1-0, gol di Betti) e poi i padroni di casa del Castelfranco (7-6 dopo i calci di rigore). Il Chiesina tornerà peraltro a giocare già domani nel triangolare con Cuoiopelli e Monsummano, considerando che alle 20:30 al Bramalegno si terrà la prima edizione del Memorial Sergio Matteelli.

Il maltempo dello scorso sabato ha annullato Montagna Pistoies–San Felice, ma la Montagna è pronta a tornare in campo: dopodomani la banda Zinanni andrà in trasferta per giocare contro il Pievepelago (alle 20.45), mentre domenica prossima alle 16:30 a Gavinana arriverà il Prato Nord per chiudere il cerchio. Lo scorso sabato, al Bastogi di Bottegone, si è svolto un allenamento congiunto tra il Casalguidi di Paolacci e l’Atletico Spedalino di Ermini. L’Atletico disputerà tra l’altro un’amichevole contro il CSL Prato Social Club il prossimo sabato.

Programma interessante anche per l’AM Aglianese: domani alle 20.30, al Bellucci, i ragazzi di mister Matteoni riceveranno la Lampo Meridian dell’aglianese Marco Benesperi, per poi ospitare sabato prossimo alle 16 il Tavola dell’ex Quarrata Federico Montagnolo. E poi c’è il Quarrata di coach Diodato, che guarda già al 3 settembre prossimo: quel giorno, al Vittorio Rossi di Prato, i quarratini sfideranno la Pietà 2004 dell’ex-Chiazzano Trupia ed i padroni di casa del CSL Prato Social Club.

