Il Cinigiano è la nuova capolista. Passo falso del Sorano col Riotorto

Il Sorano pareggia col Riotorto e perde il trono del campionato. Ne appofitta il Cinigiano, che ora è solo al comando con due punti in più dei biancocelesti, ma anche il Campagnatico di Manzella che sorpassa proprio il Sorano e si guadagna la seconda piazza. Goleada del Roccastrada trascinato da Tommaso Belardi (nella foto) contro una Marsiliana in balia delle onde che incassa sette reti senza mai riuscire a replicare, incassando una delle sconfitte più pesanti della giornata. Vittoria preziosa allo scadere per la Maglianese in ottica salvezza.

La classifica del girone M di Seconda categoria: Cinigiano 59, Campagnatico Arcille 58, Sorano 57, Montieri 39, Riotorto 39, Manciano 39, Marina 38, Roccastrada 33, Intercomunale Santa Fiora 31, Maglianese 31, Castell’Azzara 21, San Quirico 1969 21, Virtus Amiata 21, Paganico 19, Marsiliana 18, Castiglionese 14.