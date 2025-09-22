Il Cinigiano parte al top. Brilla anche lo Scarlino

CALCIO Prima categoria ai nastri di partenza con tre vittorie e due pareggi. Buon avvio per le formazioni grossetane. Nel girone "D" il Monterotondo, sul terreno di gioco di casa del Pian di Giunta ha battuto 3-2 il Venturina in una sfida equilibrata dopo l’eliminazione dalla coppa. Nel girone "F" l’Argentario allenato da Milani ha esordito al Boscaglia contro il Radicondoli strappando un pareggio. Lo Scarlino, affidato nuovamente al valido tecnico Massimo Cavaglioni al Poli ha battuto 2-1 i senesi del Ponte d’Arbia grazie ad una prova gagliarda che è valsa tre punti pesantissimi. Il neopromosso Campagnatico Arcille vincitore del campionato di Seconda, allenato da Francesco Manzella, ha iniziato contro un pareggio a reti bianche la sua prima storica partita in Prima categoria sul terreno di gioco di casa contro il Pianella. Infine, il Cinigiano di Andrea Margiacchi, anch’esso salito dalla Seconda grazie al ripescaggio, ha sbancato per 2-1 in terra senese sul terreno di gioco di Uopini contro il Badesse Monteriggioni. Vittoria preziosa e arrivata alla prima giornata, così che in casa biancoazzurra il morale per i ragazzi di Margiacchi sia subito alto.

La classifica del girone F di Prima categoria: Casolese 3, Cinigiano 3, Scarlino 3, Torrenieri 3, Campiglia 1, San Quirico 1, Amiata 1, Argentario 1, Montalcino 1, Radicondoli 1, Campagnatico Arcille 1, Pianella 1, Atletico Piancastagnaio 0, Badesse Monteriggioni 0, Ponte d’Arbia 0, San Miniato 0.