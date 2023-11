Il circolo Acli San Biagio vince ’in casa’ il torneo di calcetto

La squadra di casa del bar circolo Acli di San Biagio ha vinto il torneo di calcetto che si è disputato lo scorso week end sul rinnovato terreno di gioco in sintetico dell’annessa struttura sportiva. Si è trattato di una sorta di ritorno al passato che ha voluto riprendere la tradizionale manifestazione estiva, che in precedenza era organizzata nel mese di luglio ed era stata sospesa a causa del Covid e dei lavori di ristrutturazione dell’impianto. Quattro le formazioni che sono scese in campo per contendersi la coppa di questa versione autunnale del trofeo. Nella foto i vincitori, dopo la finale disputata contro gli "Amici del Pallone" di Argenta. Ecco i loro nomi: Riccardo Deserri, Alan Pedriali, Marco Vanzini, Paolo Parmiani, Nicola Lavezzi, Giacomo Montanari, Joseph Badolato, Francesco Cristaldo. n.m.