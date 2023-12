Il club bianconero ancora nel caos. Sansepolcro, se ne va l’attaccante Longo. In partenza anche Civilleri e Martinelli

Movimenti per ora solo in uscita nel Sansepolcro. Anche Stefano Longo, l’attaccante che ha sostituito l’infortunato Essoussi in queste ultime gare, ha lasciato la città biturgense quasi come se fosse stata una meteora. Non è più in bianconero nemmeno Alessandro Locchi: il centrocampista è passato alla Pietralunghese in Promozione umbra, ma pare che anche Marco Civilleri e Sean Martinelli lasceranno via del Campo Sportivo: il primo per i problemi fisici che lo hanno attanagliato fin dalla seconda di campionato, il secondo per le richieste che gli sono pervenute. Insomma, un Sansepolcro con l’organico contato o poco più, salvo che non arrivino al più presto i rinforzi