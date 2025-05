IL CLUB è PARTNER. "Festival del Calcio. Italiano», si parte

Arezzo si prepara a vivere un anno straordinario sotto il segno dello Sport con il ritorno della XIV° Edizione del "Festival del Calcio Italiano", l’evento più importante, prestigioso ed esclusivo dedicato allo sport e in particolare al mondo del calcio in Italia e di cui l’Arezzo è partner. La manifestazione si svolgerà dal 28 maggio fino a novembre, articolandosi in 12 grandi eventi tematici. Pietra miliare dell’intera manifestazione sarà il Gran Galà del Calcio, l’attesissima serata di chiusura che si terrà a novembre: un evento di grande prestigio durante il quale verranno conferiti gli ambiti riconoscimenti a chi ha portato in alto il tricolore o si è distinto nel panorama sportivo nazionale.

Si comincia domani mattina alle 11,30 con la consegna della bandiera nella sala del consiglio comunale alla presenza del sindaco Ghinelli, dell’assessore allo sport Scapecchi del presidente dell’Arezzo Manzo e del presidente del Festival Alfani. Nel pomeriggio, dalle 17, il patron amaranto dialogherà all’auditorium della stadio nella sezione "I protagonisti del calcio si raccontano".