Il club nacque il 10 settembre 1923 in Corso Italia 275. Oggi la torta per festeggiare l’anniversario. Centodue candeline per l’Arezzo: la festa

AREZZO
Una foto di gruppo con davanti una torta per festeggiare i 102 anni dell’Arezzo.
I giocatori amaranto, insieme allo staff tecnico, hanno celebrato l’anniversario del cavallino con un’istantanea prima dell’allenamento di ieri mattina a Rigutino.
Era il 10 settembre 1923 quando, in Corso Italia 275, dove nacque la Juventus Football Club Arezzo, (primo nome della società) e dove oggi c’è una targa a ricordarlo. Oltre un secolo di storia fatto di tormento ed estesi.
Fallimenti e resurrezioni, cadute e ripartenze. Promozioni esaltanti e dolorose retrocessioni. Una storia che si è sviluppata dalla serie B (punto più alto raggiunto) fino ai campi polverosi della serie D.
Il presente è un club che non nasconde l’ambizione di tornare in serie B, e una proprietà che pensa in grande con l’avvio del progetto sul nuovo stadio con i lavori che partiranno all’inizio del nuovo anno.
Senza dimenticare un comun denominatore che attraversa ogni stagione: la passione di un popolo, quello amaranto che c’è sempre stato sia nei momenti di gloria che in quelli più bui.
