Il club neopromosso arruola anche Mondini e l’azzurro under Casali. Ospitaletto, bomber Bertoli fa sognare in grande

OSPITALETTO (Brescia)Dopo essere tornato tra i professionisti grazie alla vittoria di uno dei gironi più difficili del campionato di Serie D, l’Ospitaletto Franciacorta si affaccia alla C con l’entusiasmo di chi ha scritto una favola e ora vuole continuare a sognare. La Cenerentola della prossima stagione è infatti tra le squadre più attive sul mercato, con l’obiettivo di costruire un gruppo competitivo e pronto per la categoria. In attacco spicca l’arrivo di Marco Bertoli, capocannoniere del girone lo scorso anno con 25 reti in 38 presenze alla Varesina. In mediana, Gabriele Mondini porta esperienza e sostanza: oltre 150 presenze in Serie D e protagonista della promozione del Caldiero nella stagione 2023/24. Dalla stessa società veneta arriva anche Riccardo Nessi, difensore centrale classe 2000, reduce da un’ottima seconda parte di stagione.

A rinforzare la corsia esterna c’è Michele Casali, classe 2005, cresciuto nei settori giovanili di Milan, Torino e Cagliari, con presenze nelle nazionali U15, U17 e U18. Confermati anche Matteo Gualandris e Mattia Guarneri, entrambi ceduti a titolo definitivo dalla Feralpisalò dopo l’ottima annata in prestito proprio in maglia orange. Il raduno è fissato per il 14 luglio: l’Ospitaletto vuole farsi trovare pronto, senza perdere tempo. E il mercato, soprattutto in entrata, racconta di un progetto ambizioso, costruito con logica e fame.

Matteo Baconcini