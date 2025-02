Il colpaccio. Rispoli, il Colombaro va. Sono tre punti d’oro

colombaro

1

sammartinese

0

COLOMBARO: Toni, Cornia, Vandelli, Gazzotti, Acanfora, Sganzerla, Francioso (23’st Calò), Savarese (15’st Pacilli), Sula (39’st Bernardo), Cigarini (28’st Parisi), Rispoli (44’st Schenetti). A disp: Tosi, Borelli, Montorsi. All: Antonelli.

SAMMARTINESE: Falavigna, Semellini (28’st Corradini), Montipo, Re (45’st Curcio), Pederzoli, Bega, Carretti, Mustica, Gozzi, Salsi, Ametta (8’st Ferrari). A disp: Frau, Malaguti, Borghi, Gigante. All: Reggiani.

Arbitro: Visentini di Finale

Reti: 37’st Rispoli

Note: ammoniti Mustica, Cigarini, Re

Il Colombaro conferma l’ottimo momento (7 punti in 3 gare) e inguaia la Sammartinese. Dopo due chance per Sula e Gozzi, al 40’ colpo di testa di Gazzotti che sfiora la traversa. Al 73’ il neo entrato Calò lascia partire un destro potente dal limite dell’area fuori di poco. All’82 dopo un rimpallo in area arriva il pallone a Rispoli che controlla e di sinistro segna il vantaggio per il Colombaro. Nel finale conclusione da fuori area di Corradini che cerca il pareggio ma un difensore si immola e devia.