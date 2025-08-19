Il colpo di mercato. Il Chiesanuova ufficializza il portiere Monti

Due appuntamenti contro squadre recanatesi chiuderanno l’elenco dei test pre-campionato del Chiesanuova. Domani sera la compagine di Mobili parteciperà al "Memorial Maceratesi" che andrà in scena al "Tubaldi" e vedrà in campo la Recanatese e il Csi Recanati. Sarà la 18ª edizione del triangolare per ricordare Maurizio Maceratesi, ex giocatore e tecnico giallorosso e un anno fa il Chiesanuova riuscì anche a spuntarla. Sabato 23 i biancorossi torneranno sul sintetico del "Don Guido Bibini" e riceveranno la Juniores della Recanatese. Sarà l’ultima uscita prima del 31 agosto quando, a Montefano, inizierà la stagione ufficiale con gli ottavi di Coppa Italia. Domani sera potrebbe debuttare tra i pali Michele Monti (foto). Il classe 1999, settimo acquisto del Chiesanuova, è stato ufficializzato ed è un colpo importante perché è una figura di qualità ed affidabilità. Un portiere che ben conosce la massima categoria regionale, Monti ha disputato l’ultimo campionato con il Monturano e aveva militato a Tolentino, sempre in Eccellenza, nella stagione precedente. Una trattativa voluta da Marco Bruni, da questa estate non solo responsabile della Prima squadra del Chiesanuova, ma anche braccio destro del presidente Bonvecchi sul mercato.

an. sc.