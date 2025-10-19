Il COlpo. Il Casette batte il Monturano con i gol di Luciani e Del Brutto

Casette Verdini

2

Monturano

1

: Carnevali, Donnari, Ferri, Moschetta, Trinetta (45’ st Isaku), Morettini, Delfino, Luciani (38’ st Tarquini), Latini (18’ st Del Brutto), Ulivello, Romanski. All. Lattanzi.

MONTURANO: Sandroni, Adami, Fabi (34’ st Ezzaitouni), Petruzzelli (20’ st Bernacchini), Finucci, Muzi (45’ st Santini), Panichi, Santarelli (34’ st Rinaldesi), Moretti, Capriotti, Thiam. All. Poggi.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 25’ st Luciani, 29’ st Del Brutto, 50’ st Moretti.

La partita stenta a decollare e fino al 40’ c’è equilibrio quando il tiro di Donnari dà il via ai tentativi di sbloccare il match stavolta Sandroni si salva in angolo.

Si riparte il Monturano: è determinante l’intervento di Donnari che salva sulla linea di porta. In contropiede gli ospiti si rendono pericolosi con Santarelli e Carnevali è bravo a evitare guai. La partita è bella e il Casette Verdini si fa vivo dalle parti di Sandroni con Delfino, il tiro da fuori sta per finire a fil di traversa quando il numero uno con un intervento strepitoso mantiene imbattuta la porta. Al 25’ si spezza l’equilibrio: ci pensa Andrea Luciani, il mancino del 2007, a calibrare una conclusione da fuori area di precisione che finisce la corsa in fondo alla rete. Il gol dà fiducia agli uomini allenati da Lattanzi (foto): ancora Luciani a mettersi in evidenza con un assist al centro per Del Brutto che al 29’ trasforma in gol. È il 2-0 per la squadra di casa. La partita si mantiene interessante. Nei minuti di recupero la formazione ospite accorcia le distanze con il gol messo a segno da Moretti.