Il commento biancoverde. Mister Giuliodori:: "Per noi amaro in bocca»

I complimenti per l’eurogol di Lorenzo Alessandroni arrivano anche dagli avversari. Dal presidente del Castelfidardo Franco Baleani in tribuna al Diana a mister Marco Giuliodori. "Complimenti ad Alessandroni, ha fatto un grandissimo gol però questo risultato ci lascia l’amaro in bocca – il commento dell’allenatore dei biancoverdi –. E’ stata una partita tirata. Dopo un inizio contratto ci siamo ricompattati, disputando un ottimo secondo tempo. Siamo andati in vantaggio, andando un po’ in sofferenza sulle palle inattive che sono un loro punto di forza. Purtroppo all’ultimo secondo è arrivato questo gol. Alla vittoria ci avevamo fatto la bocca, dovremo essere bravi ad assorbire a livello psicologico questa sorta di battuta d’arresto’". "Non meritavamo di sicuro la sconfitta – il commento di Sauro Aliberti, allenatore dell’Osimana –. E’ stata una bella partita, c’era un sacco di gente. Abbiamo preso un’altra traversa purtroppo non ci gira bene. Dobbiamo fare qualcosa anche contro la sfortuna". Il gol di Alessandroni? "Spettacolare. E’ andato a prendere la palla in cielo, è riuscito poi a tenerla abbastanza bassa da chiuderla sotto la traversa. Sarebbe stato un grande smacco per i nostri tifosi non portare a casa questo pareggio". Per l’Osimana non c’è neanche il tempo di rifiatare. Domani sempre al Diana, alle ore 14.30, ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il K Sport Montecchio Gallo. Da difendere la vittoria per 0-2 dell’Osimana al Gallo di Pesaro. E soprattutto per ottenere il pass per la finale, contro la vincente tra Maceratese e Montegranaro.