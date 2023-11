Il commento di Bonuccelli e Vetrini dopo il match di Coppa. "La prestazione è stata buona. Il risultato, purtroppo, meno»

Rammaricato, ma soddisfatto: così mister Bonuccelli nel commentare la sconfitta con l’Ardea che ha messo fuori dalla Coppa Italia il Grosseto. Quella subìta contro la squadra romana è la prima sconfitta ufficiale del Grosseto in questa stagione. "Abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla gara di domenica – ha esordito il tecnico del Grifone – colpendo quattro pali e creando 7-8 occasioni da gol. Abbiamo fatto giocare alcuni giovani poco impegnati fino ad oggi e sono soddisfatto della loro prestazione perché il Grosseto ha una rosa adeguata per questi impegni. E’ un periodo cosi, ma ripeto sono soddisfatto della prestazione perché la squadra ha aggredito, ha giocato molto avanti ed abbiamo creato molto in fase di possesso palla. Abbiamo subìto poco la pressione degli avversari anche se abbiamo commesso alcuni errori in fase difensiva, ma la prestazione complessiva mi ha soddisfatto. Abbiamo effettuato dei cambi anche per salvaguardare alcuni giocatori in vista della gara di domenica".

In sintonia con il tecnico il direttore generale Filippo Vetrini.

"Sono meno preoccupato rispetto a domenica scorsa – ha esordito il dg biancorosso – perché la prestazione c’è stata anche se c’è il rammarico per la eliminazione, una sconfitta immeritata, la prima ufficiale di questa stagione, per quello che la squadra ha creato: sicuramente ai punti avremmo vinto. La squadra ha dato una risposta importante sul piano del gioco ed anche in dieci ha messo pressione all’avversario Chiaramente c’è amarezza per la eliminazione da una competizione ufficiale, ma noi dobbiamo pensare già a domenica in casa del Figline. Sono d’accordo – conclude Vetrini – sulla scelta del tecnico di dare spazio a coloro che hanno giocato meno fino ad oggi". Domani, dunque, trasferta sul terreno dello stadio Goffredo Del Buffa di Figline con inizio alle 14,30. Arbitro Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa, assistenti Vincenzo Pone di Nola e Daavide Eliso di Castellamare di Stabia. I biglietti della gara sono in vendita al botteghino dello stadio fiorentino.