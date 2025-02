Il commento di mister Gori. "Abbiamo giocato con personalità. Un eurogol ha deciso la partita»

FORLÌMastica amaro mister Mattia Gori (foto) a fine gara, perché la sua Cittadella se l’è giocata alla pari con la capolista. "Abbiamo fatto una buona gara – le sue parole – venendo a giocare qui con coraggio e personalità, aggredendoli alti per tutta la gara, giocando uomo contro uomo. Abbiamo concesso pochissimo alla squadra che ha i numeri migliori del campionato. E’ stata una gara equilibrata, decisa da un eurogol del singolo, usciamo col rammarico anche per l’occasione di Diletto alla fine, ci abbiamo provato ma questa gara ci deve dire che abbiamo fatto tutto per rendere la vita difficile alla capolista".

Gori non rinnega il piano gara. "Fino alla rete l’occasione migliore era stata la nostra con Formato – spiega - il nostro piano gara era di portarla in parità negli ultimi 20’ quando loro si sarebbero sbilanciati e noi avremmo potuto provare a vincerla. Quando uno vuole giocare col Forlì ha due scelte o si mette tutto sotto alla linea della palla regalando a loro il palleggio, per me è una scelta delittuosa perché loro lì sono fortissimi, oppure si va alti in pressione uomo contro uomo a tutto campo, come abbiamo fatto noi scegliendo di non essere passivi. Se li avessimo aspettati nella nostra metacampo sarebbe stata un’agonia". In casa forlivese mister Alessandro Miramari elogia i suoi. "Era difficile sostituire Menarini – le sue parole - ma Rossi è stato molto bravo, ci ha dato ordine, pulizia e sostanza. Siamo stati un po’ meno efficaci nel paleggio ma concedendo poco a un’ottima squadra. Sono molto soddisfatto per la crescita di Petrelli che a parte il gol ha giocato per la squadra subendo falli e facendoci salire. La classifica? È la nota più bella, siamo da soli in testa, forse è la prima volta quest’anno, ma sappiamo che ci sono 10 gare e sarà complicato restare, per noi è un giorno di grande gioia".