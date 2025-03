Il commento di mister Serpini. "La nostra serata più bella dell’anno»

CARPIMister Cristian Serpini non ha dubbi. "È stata una delle serata più belle della stagione – spiega – per vincere questa gara servivano tante cose, gli attributi senza dubbio perché la Vis è una squadra molto forte. Poi serviva la qualità come nel nostro secondo gol, abbiamo fatto 20’ dopo lo 0-1 nella ripresa secondo me molto belli, devo fare i complimenti a questi ragazzi, chi metto dentro risponde sia dall’inizio che a gara in corso. E’ una vittoria super meritata e sofferta ma da un valore immenso". La Vis non ha fatto giocare il Carpi che però ha risposto bene. "Loro sono bravissimi in questo - prosegue - ed è un pregio. Abbiamo cercato di non regalare loro palloni sul nostro possesso, è la prima volta che andiamo sotto e vinciamo, c’è tanto in questa vittoria in una gara che temevo molto. Il +11 sui playout? Non credo che per noi cambi nulla, i numeri ovviamente sono questi e ci vedono a -1 dai playoff, ma siamo molto collegati sulla salvezza e non vorrei che avere altri pensieri portasse a un calo di tensione".