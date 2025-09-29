Il commento di Paolo Brogi. Il Siena è in alto ma la strada che porta alla gloria è ancora lunga

Tre punti contro il super coriaceo Terranuova Traiana sono sempre una grande soddisfazione. Perché parliamo di una doppia sfida che si gioca in campo e in tribuna con nervosismo alle stelle e parole irripetibili. Per fortuna non si va oltre, anche se ci manca sempre poco. Anzi sempre meno. Insomma la Robur ha portato a termine la sua missione, centrando una vittoria faticosa ma pesante, soprattutto per la classifica che adesso la vede fare capolino nei piani alti. Non solo. C’è un giocatore che indossa la maglia numero dieci del Siena abituato a parlare una lingua calcistica diversa dai ventuno che solitamente lo circondano. Si chiama Niccolò Nardi è un classe 2004 e lascia sempre il segno. Mercoledì scorso a San Casciano Val di Pesa ha praticamente inventato il gol che ha significato il pari conquistato dalla Robur con lo Scandicci. Ieri, invece, ha chiuso la pratica Terranuova con una terrificante botta al volo dal limite che raramente si vede sui campi di Serie D. Senza troppo girarci intorno o nasconderci dietro un dito oggi possiamo affermare che esiste una Robur con Nardi e una senza Nardi. Nessuno vuole togliere merito a tutti gli altri ragazzi in maglia bianconera che fanno e bene la loro parte. Ci mancherebbe. Ma Nardi è di un’altra categoria.

Detto questo bisogna poi sottolineare coma la strada che porta alla gloria, quella che tutti noi vorremmo un giorno percorrere con fiducia, è ancora molto lunga. Per carità il campionato è appena iniziato, ci sono margini di crescita ma alla squadra guidata dall’energico Bellazzini manca ancora più di qualcosa. Non parliamo dei tre rigori falliti che non sono certo imputabili al condottiero bianconero, piuttosto delle difficoltà avute nelle ultime due partite in casa della Robur, nonostante la precoce inferiorità numerica degli avversari.

Era successo con il Poggibonsi, è successo soprattutto ieri quando fino a che il Terranuova non è rimasto in nove il Siena non è riuscito a trovare il gol del vantaggio. Anzi ci sono voluti tanti minuti e tanto nervosismo.

Perché la Robur va avanti con il suo piano tattico, con poco furore e un palleggio qualche volta lento e prevedibile che permette agli avversari di tenere botta.

Per adesso è andata bene, in futuro forse servirà altro.