Il commento di paolo brogi. Un Siena brutto e salvo per miracolo. Le partite dell’amicizia sono rischiose

Siena brutto e fortunato. Sì, è proprio il caso di dirlo: solo una deviazione beffarda ha evitato alla Robur il secondo stop di questo campionato. Bella squadra quella biancorossa del Ghiviborgo, capace di sfruttare un errore clamoroso dei bianconeri e di reggere botta fino all’ultimo minuto di un lunghissimo recupero, quando la dea bendata ha baciato i bianconeri.

Purtroppo, per una lunga serie di motivi, la squadra di Bellazzini non è stata quella di sempre, soffrendo l’avversario e non riuscendo a sviluppare il proprio gioco. Può capitare di ‘bucare’ una prestazione dopo aver risposto per tante volte presente. Nessuno è infallibile e soprattutto nessuno è imbattibile. Complice della giornata un po’ svagata dei bianconeri, secondo il mio pensiero, è stato il clima da partita dell’amicizia vissuta durante tutta la settimana. Tanti ex in campo, tanti complimenti a chi dal biancorosso ha vestito il bianconero, tante carezze a Bellazzini, indimenticato trascinatore sulla panchina del Ghiviborgo. Tutte cose che quando poi vai in campo hanno il loro peso, abbassano la concentrazione, ti fanno quasi pensare che l’ostacolo sia più facile del solito. E quindi ecco la partita sbagliata, rimessa in piedi con grande fortuna quando nessuno ci credeva più.

Per il resto c’è poco da dire a questa Robur che nelle prime nove giornate di campionato è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Avrei detto la stessa cosa anche in caso di sconfitta, perché in un campionato dopo tanti alti qualche basso ci sta. Poi è addirittura arrivato un punto ormai insperato che risarcisce almeno in parte l’incredibile e unica sconfitta del Siena con il Tau alla prima giornata.

Anche la classifica resta apprezzabile con la Robur ora seconda alle spalle del ‘gigante’ Grosseto in attesa del faccia a faccia di fine novembre. Prima di quel confronto però Prato e San Donato al Franchi con in mezzo la trasferta di Foligno. Sul piatto nove punti per presentarsi in Maremma al meglio.