Il commento di paolo brogi. Cinismo, fortuna e una precisa identità. Questo Siena vince da grande squadra

Avanti tutta! Altri tre punti pesanti da aggiungere alla classifica del Siena capolista e adesso devono cominciare a preoccuparsi gli altri. Sì perché la sensazione è che chi affronta la Robur lo faccia con un certo timore, consapevole di doversi chiudere in difesa, di soffrire e magari di accontentarsi di non prenderle. La banda Bellazzini ha un’identità precisa e riconoscibile, sa essere cinica quando conta e almeno fino ad ora può contare su una difesa da applausi che non concede niente o quasi. Appena due reti subite in otto partite, senza dimenticare che la prima è il clamoroso autogol della prima giornata. La fortuna? Sì c’è anche quella e non è certo un difetto. Anche ieri a Sansepolcro il Siena ha clamorosamente rischiato di andare sotto nel corso della ripresa, per uno svarione difensivo, cancellato dalla grande parata di Michielan. Del resto non abbiamo esempi di grandi imprese sportive portate a termine senza quel pizzico di buona sorte che sembra arrivare sempre al momento giusto. Dunque ce la prendiamo questa benedetta fortuna e ce la prendiamo con il sorriso, nella consapevolezza che quando e se ci volterà le spalle, lo accetteremo con serenità.

Per adesso ci godiamo un Siena che nonostante il dazio pagato agli infortuni marcia spedito, ha inanellato quattro vittorie consecutive e tutte ottenute con il timbro della grande squadra. E’ la Robur che fa la partita, che impone il suo gioco piuttosto che subirlo e che dà sempre l’impressione di poter fare male, dall’inizio alla fine, fino a trovare quel guizzo che vale tre punti. Anche in coda alla partita come successo ieri a Sansepolcro. Poi è chiaro che nessuno dimentica mai chi è l’altra capolista del girone, quel Grosseto di Indiani costruito per vincere ma che dovrà fare i conti con questo Siena. Il ‘gigante’ non sbaglia un colpo, addenta ogni gara con ferocia e piega gli avversari al suo volere. Ebbene quelli in maglia bianconera tengono il passo che è una bellezza e tra poco più di un mese andranno in Maremma per giocarsela. Sarà spettacolo e chissà...