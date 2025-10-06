Il commento di Paolo Brogi. Robur sorprendente oltre ogni aspettativa

Sei giornate, quattro vittorie, un pareggio, una sconfitta e primato in classifica. Alzi la mano chi si aspettava un rendimento del genere, il sottoscritto assolutamente no. Eppure è proprio così, anzi c’è di più. Senza gli errori dal dischetto della prima giornata il Siena sarebbe primo da solo in classifica, senza aver mai sofferto nessuno degli avversari incrociati fino ad oggi, se non per piccole porzioni di partita. Ci si riempie spesso la bocca con luoghi comuni calcistici come ‘identità precisa’ o ‘mano dell’allenatore’, ebbene mai come nel caso della Robur certe frasi fatte hanno senso di esistere. Fin dalla prima amichevole in famiglia la Robur si è schierata con un certo modulo, seguendo uno spartito tattico invariabile ma sicuramente funzionale. Non solo. Nonostante la spiccata predisposizione alla fase offensiva è un Siena che subisce pochissimo, appena due gol, e che per esempio nella partita con il Follonica Gavorrano non ha rischiato praticamente niente. Insomma, siamo soltanto ad inizio ottobre, ma la squadra di Bellazzini appare sorprendente oltre ogni più rosea aspettativa. Poi per carità, sono state giocate solo poche gare e i valori, quelli veri, devono ancora venire fuori. Il fatto comunque di essere là davanti insieme alla corazzata Grosseto, costruita con tanti soldi con l’unica missione della vittoria e il Tau è motivo di grande soddisfazione. L’errore più grave sarebbe illudersi, pensando che sia tutto in discesa o magari deprimersi se qualche partita dovesse andare diversamente da quanto accaduto fino ad ora. Ricordiamoci sempre da dove siamo partiti e con quali obiettivi. Godiamoci piuttosto una bella classifica e andiamo avanti partita dopo partita con umiltà e fiducia. Due sono le cose che mi piacciono di meno, entrambe negative per ‘eccesso’. Troppi gol sbagliati e troppi infortuni. Alla prima si può rimediata in quanto alla seconda speriamo in recuperi lampo.