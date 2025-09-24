Il commento post-gara. "Giocata la partita che serviva. Vinto anche grazie ai cambi»
Mister Marchionni in sala stampa "Sono contento della squadra. Sta proseguendo un percorso. davvero importante".
Ovviamente c’è grande soddisfazione in casa Ravenna per la vittoria di Carpi, anche per la reazione dopo il pari, meritato, degli emiliani. "Nel primo tempo abbiamo giocato una grande partita – dice a fine gara il tecnico del Ravenna Marco Marchionni – poi nella ripresa è uscito il Carpi: ci sta anche, è una squadra che aveva perso una sola volta, sapevamo che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà e l’avevamo anche preventivato. È normale che poi le partite sono determinate dagli episodi: è anche vero che prima del rigore, con Luciani avevamo avuto una grande occasione ma anche il Carpi aveva avuto alcune opportunità. Si è vista una bella partita e devo essere contento della squadra che abbiamo. Sta proseguendo in un percorso davvero importante, perché venire a Carpi non era facile e non era facile fare una partita del genere".
Un Ravenna dominante all’inizio: "Nella prima frazione abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta: venivamo da due brutti primi tempi, quindi ci tenevano a dare una risposta. Dopo una prima frazione così si può pagare qualcosa sotto il profilo fisico e devi attenderti una reazione. Non ci sono più squadre con le quali puoi vincere facilmente: il Carpi è un’ottima formazione. Abbiamo fatto la partita che serviva per portare a casa l’intero risultato, anche grazie a chi è entrato".
u.b.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su