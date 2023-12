IL COMMENTO. Tre rinnovi di peso che sono segnali molto chiari

Tempestività e continuità ecco i segnali che la proprietà Usa ha voluto dare nella settimana del big match con la Torres rinnovando gli accordi con i cardini del Cesena. I contratti di De Rose (36 anni), Prestia (30 anni) e Silvestri (30 anni) sarebbero scaduti a giugno 2024, così è scattato il prolungamento di una stagione (fino al 2025) per il capitano e fino al 2026 per i cugini. Blindare i giovani, come è stato fatto per ultimo con Tommaso Berti (19 anni) fino al giugno 2026, rientra nella logica delle cose tutelando un patrimonio in prospettiva. Ma rilanciare per elementi portanti come i tre significa avvalorare la continuità di un progetto che vuole la B in questa stagione restando competitivo. E’ vero che nei contratti si può sempre trovare una soluzione ma il triplice rinnovo va interpretato come un ulteriore attaccamento della proprietà Usa al percorso che non può prescindere da tre giocatori solidi a livello tecnico, umano e di dedizione alla maglia.

re.ce.