Il Como piega il Torino 1-0: decide Douvikas

Como – Il Como raggiunge la virtuale salvezza, battendo il Torino, con un gol di testa di Douvikas. È stata una partita molto combattuta nel secondo tempo dove è emerso il carattere delle due squadre. Fabregas lascia clamorosamente Nico Paz in panchina e schiera Perrone a centrocampo con Caqueret trequartista e Douvikas come punta. L'inizio è molto tattico con le squadre che hanno paura a scoprirsi e prendono solo le misure.

A rompere gli equilibri, ci pensa Adams al 13', con un traversone tagliato, per Linetty che di testa manda fuori di poco. Il Como sornione non riesce a sfondare allora ci prova Diao da solo, entrando in area e tirando sul primo palo al 26', ma Milinkovic-Savic si esibisce nel primo grande intervento. Il secondo su una punizione a giro di Da Cunha destinata all'incrocio, ma il guantone del serbo ci arriva ancora. Il palleggio del Como ora ha la meglio e il Torino si ritira compatto nella propria area. Il vantaggio arriva al 37'. Ikonè invita sulla destra, Vojvoda che nonostante la palla lunga riesce a mettere il pallone in mezzo, che scavalca Savic e arriva perfetto sul secondo palo, sulla testa di Douvikas che mette in rete. Anche Moreno, tornato sui suoi standard abituali, scalda le mani al portiere granata con un pericoloso tiro da fuori, sul finale del tempo. All'intervallo in tribuna c'è la caccia ai numerosi VIP hollywoodiani, l'elenco è lunghissimo a partire dagli attori Jeffrey Goldblum, Mark Strong e Terry Crews per passare al rapper inglese Aj Tracey, di fianco a Thierry Henry e l'ex Bayern Holger Badstuber.

Nella ripresa Ikonè fa urlare al gol, prendendo l'esterno della rete, dopo un servizio del scintillante Douvikas sulla destra. Fabregas aveva invertito le fasce abituali dall'inizio, posizionando Diao a sinistra, ma acnhe cambiando modulo più volte, durante la partita, cercando di confondere Vanoli. Il Toro mette fuori la testa al 9', con Elmas il suo destro è messo in angolo da Butez. I granata salgono di tono, e Butez ci deve mettere del suo quando si trova solo davanti Gineitis, che però spara addosso al portiere.

Il Como cala d'intensità a metà ripresa e Fabregas capisce che deve cambiare, inserendo Roberto Sergi e Strefezza. I lariani sfiorano il raddoppio al 30', con un colpo di testa di Goldaniga, su angolo battuto da Strefezza, Milikovic con un colpo di reni alza sopra la traversa. Come sempre nel finale il Como si fa infilare nel recupero, corner di Biraghi, la palla respinta finisce al Ilic che con un gran destro infila Butez, ma Mercenaro richiamato dal Var annulla la rete per una doppia battuta di Biraghi su calcio d'angolo. Fabregas e Vanoli arrivano quasi alle e nel parapiglia viene espulso Maltesta, allenatore dei portieri del Como. COMO-TORINO 1-0 Marcatori:Douvikas al 38' pt. COMO (4-2-3-1):Butez 6; Vojvoda 7, Goldaniga 6,5, Kempf 6,5, Moreno 7 (dal 43' st Valle sv); Da Cunha 6,5, Perrone 6,5; Ikoné 6 (dal 25' st Strefezza 6,5), Caqueret 6,5 (dal 25' st Sergi Roberto sv e dal 37' Paz sv), Diao 7 (dal 37' st Fadera sv); Douvikas 7. A disposizione: Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Van der Brempt. All. Fabregas 7,5. TORINO (4-3-1-2): Milinkovic 7,5; Walukiewicz 6 (dal 33' st Pedersen 6), Coco 6,5 (dal 33' st Masina sv), Maripan 6, Biraghi 6,5; Casadei 5,5 (dal 19' st Karamoh 6,5), Linetty 6,5 (dal 43' st Tameze sv), Gineitis 6 (dal 33' st Ilic 7); Elmas 7; Adams 6, Sanabria 5,5. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dembelè, Sosa. All. Vanoli 6,5. Arbitro: Marcenaro di Genova 6,5.