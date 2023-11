Il compleanno. La Sorba fa 50. Oggi sarà festa con cena finale

Cinquantesima candelina sulla torta della Sorba: la gloriosa società di Casciano di Murlo compie infatti in questi giorni mezzo secolo di storia e festeggia la ricorrenza con una serie di iniziative in programma per oggi. "Si inizia alle 18.30 – precisa il presidente Vittorio Mazzeschi – nella Chiesa parrocchiale con la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei cascianini biancorossi deceduti in questi decenni. A seguire sarà presentata la pubblicazione ‘Sorba 50’, che riassume in circa 150 pagine tutta l’attività del sodalizio sia sotto il profilo sportivo che culturale e sociale. Il tutto è corredato da tante foto e da articoli di vari periodi". E il clou? "E’ rappresentato da una ricca cena che prevede la partecipazione di più di cento persone: i posti sono tutti prenotati e per domani sera si prevede un’atmosfera di grande entusiasmo e di forti emozioni". La Sorba è sempre in piena attività… "Abbiamo la squadra di calcio a 5 ai vertici della C2 ma che in passato ha militato anche in C1. Inoltre facciamo attività di palestra ed abbiamo un gruppo che organizza il trekking. In estate hanno avuto ottimo successo sia la Festa della Trebbiatura che la Festa in Collina". GS