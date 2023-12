Il comunicato e le interviste. Brutto infortunio per il portiere Stancampiano

Pochi minuti prima dell’inizio della partita la società, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota l’entità dell’infortunio al suo portiere titolare, Stancampiano: "La Us Città di Pontedera comunica che il calciatore Giuseppe Stancampiano è stato sottoposto presso il Centro Radiologico Valdera - RDV a risonanza magnetica, la quale ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba destra, con interessato del menisco. Il calciatore ha già iniziato l’iter volto alla ripresa dell’attività agonistica. Al nostro portiere un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società, con l’augurio di un rapido ritorno in campo". Il club non dice se tornerà sul mercato, ma probabilmente dovrà farlo, perché per Stancampiano, classe 1987, la stagione è finita qui. E se in panchina insieme a Vivoli (2001) ha debuttato il giovanissimo Busi, classe 2006, della Primavera, a difendere la porta è toccato di nuovo a Luca Lewis, che nelle interviste del dopo gara si è così espresso: "Non ho dovuto fare nessuna parata difficile, però penso di aver dato il mio contributo nelle uscite e di aver tenuto la squadra concentrata per lottare sino alla fine. L’unica occasione vera l’Ancona l’ha avuta solo all’inizio, nei primi minuti, con quella palla messa in mezzo da Cioffi e che l’attaccante (Paolucci, ndr) non ha saputo toccare a porta vuota, anche se era difficile farlo. Da lì siamo stati molto compatti e abbiamo fatto una grande fase difensiva". Poi sulla sua esperienza a Pontedera, Lewis risponde così: "Sono arrivato qua in prestito dal Cesena per giocare e all’inizio ho fatto un po’ di fatica: e potevo fare molto meglio io nell’ultima gara che ho giocato (quella persa 4-1 contro il Pineto, ndr). Poi ha giocato Stancampiano, che ha fatto benissimo, ma che purtroppo si è fatto male. Questa vittoria la dedichiamo a lui, per dimostrargli che gli siamo vicini". Come vicino gli sono la società e i tifosi. Stefano Lemmi