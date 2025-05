Il conto alla rovescia. Il Ghiviborgo ’divorzia’ da mister Bellazzini. Strada spianata per la panchina della Robur

La fumata bianca non è arrivata neanche ieri ma sembra essere davvero questione di ore. Il Siena, dopo tre settimane abbondanti di colloqui, incontri e reperimento di informazioni su vari tecnici, sembra aver davvero sciolto le riserve puntando forte sul duo Bellazzini-Lelli, che hanno ‘bruciato’ Brando al fotofinish. La conferma, indiretta, è di ieri pomeriggio. "Il Ghiviborgo comunica che in maniera consensuale Tommaso Bellazzini (foto) non è più il nostro allenatore". Così la società lucchese in un comunicato.

"Al di là delle vicende societarie – prosegue la nota del club biancorosso – in cui siamo coinvolti per una possibile vendita del titolo vogliamo ringraziare con affetto e con stima il giovane mister Bellazzini dopo un anno esaltante che ricorderemo sempre. Alla sua prima guida in un campionato nazionale difficile impegnativo e con un budget per la costruzione della squadra con una dotazione economica la più ridotta del girone ha portato il Ghiviborgo al quarto posto e a giocare i playoff".

Strada spianata quindi per il Siena Fc che si legherà al giovane tecnico classe 1987 e al colui che sarà il suo vice. Decisiva, per rompere gli indugi, l’idea di calcio di Bellazzini dopo che il ds Guerri due settimane fa in conferenza aveva sottolineato la volontà di puntare su un tecnico con una impronta tattica molto propositiva.

g.d.l.