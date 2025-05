Il Corsagna sfida lo Jolo per la Promozione: inizia la fase regionale dei play-off

Dopo aver vinto i play-off del girone "A" di Prima categoria, il Corsagna torna in campo oggi per giocare la fase regionale, con fondate speranze di salire in Promozione.

In sostanza si tratta di un mini-torneo fra le migliori formazioni della Toscana, utile a stilare una graduatoria di merito: le sei squadre vincenti dei play-off dei rispettivi gironi, come il Corsagna, appunto, che si scontrano in tre partite a eliminazione diretta. Si qualificano alla seconda fase le tre compagini vincenti, cui si aggiunge la Sancascianese (che ha vinto la Coppa Toscana di "Prima"). A quel punto si disputano due semifinali e le conseguenti finali, per una classifica regionale che diventa definitiva e che assegna i posti in Promozione.

Al di là di regolamento e conteggi vari, il Corsagna ha già fatto molto, ma non vuole certo fermarsi ed è pronto ad affrontare un primo spareggio al massimo delle proprie possibilità fisiche e caratteriali. L’avversario dei neroverdi di Piercecchi è lo Jolo, formazione pratese forte e molto bene attrezzata, in gara unica, sul neutro di Monsummano Terme: chi vince passa alla fase successiva; in caso di parità, tempi supplementari ed eventuali rigori; una sfida senza appello, difficile, ma terribilmente affascinante, che i corsagnini hanno preparato nei minimi dettagli. Possibile la conferma dello schieramento visto domenica scorsa a Pietrasanta, anche se qualche ragazzo non è al meglio e lascia alcuni dubbi a trainer Piercecchi. Questa dovrebbe, comunque, essere la probabile formazione (4-3-3): Cintolesi fra i pali; linea difensiva composta da: Giannotti a destra, Giole Giusti a sinistra, Pazzaglia e Signorini centrali; a centrocampo: Buoni in cabina di regia, supportato da Barsanti e Bottari; in avanti Ricci e Battistoni sugli esterni, Odoardo Giusti centravanti. Si gioca alle ore 16; previsto un esodo massiccio di sostenitori neroverdi, come già sette giorni fa in Versilia.

Flavio Berlingacci