Il corso a Coverciano. Motta e Consolati sono promossi. Direttori sportivi a pieni voti

Una giornata di festa in casa di Carpi e Modena per la promozione a pieni voti di Riccardo Motta (foto) e Alessandro Consolati al corso per direttori sportivi organizzato dal Settore Tecnico Federale di Coverciano.

In totale, tra settembre e novembre, gli allievi avevano seguito 144 ore di lezione, con un programma didattico che in parte differiva in base all’indirizzo scelto: ’tecnico-sportivo’ – con lezioni dedicate a formare la figura del ds ’di campo’ – o ’sportivo-organizzativo’, più incentrato invece su materie normative, specifico per la formazione del segretario.

Motta, ex ds e attuale responsabile scouting del Carpi, si è meritato il voto più alto di tutto il corso, ottenuto con prove perfette e con una tesi fra le più apprezzate dal titolo ’Storia di un grande amore’ in cui il dirigente bolognese ha ripercorso la sua storia professionale, vissuta in parallelo fra il lavoro da sport marketing manager presso un noto brand sportivo internazionale e quello da ds sui campi dei dilettanti, fino all’approdo in biancorosso. Ottima la prova finale anche di Consolati, che lavora nell’area tecnica gialloblù come responsabile scouting, fra i migliori assieme a Leonardo Simoni, figlio dell’indimenticato allenatore Gigi e impegnato nell’area scouting dell’Inter. Fra i neo ds da segnalare anche Gokhan Inler, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, e Alessio Scarchilli.

d.s.