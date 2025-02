Il corto muso del Renate. Successo con il Lecco dopo un filotto negativo: "Non c’era alternativa»

Undici vittorie in campionato, nove per 1-0, dieci di misura e l’undicesima, l’unica, per 2-0 proprio a Lecco all’andata. Il Renate non ne ha quando hai il peggior attacco del campionato e nelle prime 27 giornate stai viaggiando a una media di 0.7 gol a partita. Lo ha spiegato bene il vice di Luciano Foschi (impossibilitato a presenziare in sala stampa per motivi di carattere famigliare) Gioacchino Adamo: "Sappiamo quali sono i nostri problemi, una vittoria non li cancella. Per una squadra che non fa molti gol è fondamentale tenere la partita in equilibrio il più possibile e poi sfruttare l’occasione che ti si presenta. Sabato sera lo abbiamo fatto bene e portato a casa la vittoria". Compito striminzito ma eseguito con diligenza dai nerazzurri che hanno tenuto a bada il Lecco e poi colpito con la precisione e il cinismo di un cecchino nell’unica vera occasione. Gol confezionato da due giocatori subentrati dalla panchina, Bocalon nel duello in area e Calì per la stoccata vincente (foto Peruzzetto). Reazione nulla degli ospiti che totalizzano punti zero quest’anno col Renate. "Venivamo da un momento molto difficile. Abbiamo finito l’andata e iniziato il ritorno vincendo e da quarti in classifica. Le sei sconfitte di fila hanno minato le nostre certezze anche se tre sono arrivate dopo il 90’ quindi così male non avevamo fatto" continua Adamo. "Abbiamo avuto un discreto palleggio, in altre occasioni era mancato. Siamo ripartiti da lì, ci siamo concentrati su quello per migliorare il nostro gioco perché solo attraverso quello puoi ottenere i risultati. Non sempre ti viene in soccorso la giocata del singolo. Alla fine il risultato credo sia abbastanza giusto".