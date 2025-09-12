Il cremisi Tortelli carica il Tolentino : "Buono l’inizio, ora non fermiamoci"

"Sognavamo un inizio importante e ci stiamo riuscendo. Non vediamo l’ora di scendere in campo domenica davanti ai nostri tifosi". Carica l’ambiente Paolo Tortelli (foto), centrocampista del Tolentino, in vista del match casalingo di domenica contro l’Urbania. "Siamo partiti bene – dice – ma non dobbiamo fermarci, ci teniamo io e la squadra a dedicare il successo a Massimiliano Luconi, che sta attraversando un momento non facile e non vediamo l’ora torni vicino a noi. L’Urbania ha un organico molto forte e ambisce a traguardi importanti. Pertanto – aggiunge – dovremo impegnarci al massimo per ottenere la vittoria". Sarà l’occasione per la squadra di Passarini, di giocare il primo impegno ufficiale stagione davanti al suo pubblico, potendo quindi contare su un supporto incessante per tutti i novanta minuti. "Finalmente giocheremo in casa, anche quest’anno i tifosi si stanno dimostrando encomiabili per il sostegno e di questo li ringrazio. Ci impegneremo al massimo per regalare loro la gioia del successo". Il binomio squadra e tifoseria è stata la chiave nella scorsa stagione e sembra che ci siano i presupposti anche per questa annata. "Il calore e l’affetto della piazza – conclude Tortelli – sono punti a nostro favore, continueremo a lavorare sodo per fare una grande stagione tutti insieme".

Marco Natalini