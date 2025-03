Il Csl batte lo Jolo che scende al terzo posto. Montemurlo in palla: pocker all’Olimpia

Ieri si è conclusa la 24ª giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, fra conferme e sorprese. E con sei gare ancora da giocare, tutto può oggettivamente succedere. Si parte dal girone D di Prima Categoria: il Settimello schiacciasassi ha perso a sorpresa in casa con l’AM Aglianese, ma lo Jolo non ne ha approfittato scendendo anzi in terza posizione: il CSL Prato Social Club si è infatti aggiudicato il derby, grazie a Tinagli ed Attucci che hanno certificato il 2-0 e la momentanea uscita dalle sabbie mobili. Festeggia anche il Prato Nord, che con il 2-1 esterno inflitto al Novoli può continuare a costruire il "progetto salvezza". Resta invece in zona retrocessione il Casale Fattoria (battuto fra le mura amiche dalla Gallianese, per 2-1) e vede negli specchietti retrovisori la sagoma del Maliseti Seano, vittorioso per 2-0 contro il San Godenzo con Simeone e Rossi mattatori.

Si scende quindi in Seconda Categoria, dando un’occhiata al girone C dove la capolista Pietà ha rischiato di perdere lo scettro del comando: gli uomini di Trupia sono rimasti bloccati sull’1-1 a Gavinana nella tana di una coriacea Montagna Pistoiese, ma hanno mantenuto il punto di margine sul San Niccolò secondo perché i rivali sono stati placcati in casa (con il medesimo punteggio) dalla Galcianese (trascinata da Osmani). E attenzione al Montemurlo, che sembra aver trovato quella continuità che finora era sempre mancata: la banda Ermini ha rifilato un sonoro 4-2 esterno all’Olimpia Quarrata e ha rinsaldato la quarta piazza. Bicchiere mezzo pieno per il Chiesanuova, che torna da Montale con un buon punto alla luce del pirotecnico 3-3 fatto registrare contro la Virtus. A Tavola, l’era Scilla si è aperta con un 1-1 casalingo con il Montalbano Cecina griffato da Vigoroso, che ha garantito l’aggancio al Mezzana (battuta a Pistoia dal Bugiani Pool 84, con i padroni di casa vincenti per 3-2). Male le valbisentine: la Valbisenzio è infatti caduta in casa, battuta dal Pistoia Nord (0-3), mentre il Vernio fanalino di coda è stato sconfitto per 2-1 dal Cintolese. E si chiude con il girone F, con il Poggio a Caiano che dovrà riprendere a correre al più presto: i ragazzi di Marchetti sono stati bloccati a Poggio sull’1-1 da La Lanterna e pur mantenendo il primo posto, hanno visto ridursi ad un solo punto il vantaggio sul Daytona secondo (con i campigiani vittoriosi sulla Polisportiva Naldi 3-0). Torna a ruggire la Virtus Comeana, segnando tre reti senza subirne alcuna: una doppietta di Buti e un acuto di Testa hanno steso il Monterappoli. Sconfitte esterne infine per La Querce e San Giusto, in chiave-salvezza: i primi si sono arresi per 5-4 al Cobra Kai, i secondi per 6-1 al Santa Maria.

Giovanni Fiorentino