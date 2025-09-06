Il debutto del Grifone. Quale Grosseto sarà?

Con la rifinitura in programma stamani allo stadio "Zecchini" i biancorossi di mister Indiani concludono la preparazione in vista dell’esordio in campionato che vedrà il Grosseto impegnato domani, inizio alle 15, sul terreno di gioco dello stadio "Buon Riposo" con l’undici del Seravezza Pozzi.

Tra i tifosi maremmani, che saranno numerosi sugli spalti dello stadio versiliese, c’è attesa mista a curiosità nel vedere quali saranno le scelte del tecnico che, fino a questo momento, in tutti i test effettuati, ha sempre mescolato le carte. I biglietti per assistere alla partita saranno disponibili domani al botteghino dello stadio: costo 13 euro, omaggio Under 14, ridotto 10 euro per Over 70.

Campionato a parte, il prossimo impegno in Coppa Italia per il Grosseto sarà mercoledì 8 ottobre (alle 15) quando allo "Zecchini" sarà di scena l’undici dell’Unipomezia: gara secca, dopo i 90 minuti in caso di parità ci saranno i calci di rigore.

A proposito di abbonamenti, invece, la società biancorossa ricorda l’iniziativa "Dna Biancorosso", voluta dal presidente Francesco Lamioni, iniziativa che consiste nel donare in beneficenza 5 euro per ogni abbonamento. Il primo destinatario di questa iniziativa è la Fondazione Il Sole: in occasione della prima gara interna ci sarà un momento dedicato alla Fondazione.