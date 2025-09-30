Il decollo dell’Intercomunale Monsummano. Tre punti per AM Aglianese e Montagna

Domenica scorsa è andata in archivio la seconda giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria. E per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di tirare le prime somme. Partendo dalla Prima Categoria, girone B, fa sicuramente festa il Monsummano: il 3-0 inflitto allo Strulli al Maliseti Seano (Agnorelli, Guarisa e Chiti) permette agli uomini di Panati di prendersi il primo posto in solitaria a punteggio pieno. Primo successo in campionato per l’AM Aglianese, con Asara, Bastogi e Mari che hanno confezionato il 3-2 sull’Atletico Spedalino (doppietta di Compagnone) e per la Montagna Pistoiese, vittoriosa per 4-1 nel confronto con il CQS Tempio Chiazzano. Nel girone C, il Quarrata ha rimandato nuovamente l’appuntamento con la vittoria: 0-0 col Daytona e primo punto stagionale.

Si scende quindi in Seconda categoria, con il Chiesina Uzzanese che sale a 4 punti nel girone B dopo il 2-2 esterno nella tana del Fornaci. Pollice alzato per il Bogo a Buggiano: assolo di Lera e campo del Diavoli Neri Gorfigliano sbancato. Bene anche il Cintolese (2-0 in casa dei Diavoli Rossi) mentre il Pescia ha pareggiato 0-0 con il Ghivizzano e Le Case ha perso tra le mura amiche contro la New Team (0-3).

Chiusura con il girone C che vede due pistoiesi a quota 4 punti in graduatoria: da un lato c’è il Pistoia Nord dopo il 3-0 al Fiorenzuola (Bugelli, Calcagno e Macchia) dall’altro il San Felice che è tornato da Prato con un punto (a seguito dello 0-0 con la Galcianese). Ruggito dell’Olimpia: Caselli, Bizzeti e Morelli hanno certificato il 3-1 sulla Valbisenzio vendicando la sconfitta nei playout della scorsa annata. Pacini ha firmato l’1-1 del San Niccolò Spedalino contro la Polisportiva Naldi, evitando agli aglianesi una sconfitta a Carmignano. Sconfitta che non è infine riuscita ad evitare la Virtus Montale: Nardi ha segnato, ma il Sagginale primo della classe è riuscito ad espugnare il Perugi grazie al 2-1 finale.

Giovanni Fiorentino