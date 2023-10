Il derby 1. Chiesanuova a novembre giocherà le gare interne a Villa San Filippo

Il Comunale di Villa San Filippo continuerà ad essere la casa del Chiesanuova per tutto il mese di novembre. Come ha reso noto il comunicato ufficiale n.73 del Comitato Regionale Marche, il club biancorosso infatti giocherà altre tre partite "interne" nell’impianto sangiustese. La sede era già stata scelta, oltre che per la partita appena vinta con il Castelfidardo, anche per quella del 12 novembre contro la Jesina ed ora sono state aggiunte le sfide di questa domenica contro il Montefano (essendo un quasi derby si ipotizzava di giocarlo più vicino ai due paesi) e quella del 26 novembre contro il Monturano. A questo punto il Chiesanuova spera di poter inaugurare il "Sandro Ultimi", dopo il profondo restyling, nell’ultimo turno interno del girone d’andata, in programma il 17 dicembre contro K Sport Montecchio. A ridosso delle festività sarebbe un gran regalo di Natale per squadra e soprattutto tifosi. Da tener d’occhio che, nonostante il passaggio all’ora solare questo fine settimana, il club biancorosso a Villa San Filippo scenderà sempre in campo alle 15. Compreso dunque tra due giorni per l’interessante confronto con i cugini del Montefano, terzo incrocio stagionale dopo le due uscite di Coppa Italia, partite settembrine terminate 2-0 e 1-1 portando i viola alla qualificazione.

Andrea Scoppa