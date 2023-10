Il derby 2. Stefano Bonacci:: "Il Montefano affronterà un avversario tosto»

"Ci attende una gara tosta contro una squadra di contenuti e di sostanza come stanno a dimostrare le tre vittorie di fila". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, pensa al match di domenica a Villa San Filippo contro il Chiesanuova tra formazioni appaiate a 12 punti. "Noi – aggiunge – dovremo cercare di recuperare i punti persi in occasione del pareggio interno con la Jesina arrivato un po’ per colpa nostra non avendo sfruttato almeno due ghiotte occasioni, un po’ per la bravura dei leoncelli e un po’ per la direzione arbitrale". Servirà una prova attenta per il valore del Chiesanuova. "Davanti sono forti potendo contare su Sbarbati, Mongiello e Pasqui, ma si difendono anche bene come dicono le ultime tre gare in cui non hanno preso gol. È una formazione in cui si vede la mano dell’allenatore Mobili perché è compatta, sa attaccare e difendersi da squadra. Servirà una prova attenta sul piano difensivo così come abbiamo fatto fino a questo momento considerando che domenica abbiamo preso gol sul campo dopo sette turni". Il bilancio dei viola è positivo. "Siamo in linea con l’obiettivo di consolidare quanto fatto l’anno scorso, contro la Jesina avremmo meritato di vincere e a Montegranaro ci è sfuggito il punto non per colpa della squadra. Ritengo che siamo dove pensavamo di essere".