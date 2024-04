Il derby. Alessandroni, la legge dell’ex. L’Osimana piega la Jesina di misura

NA

OSIMANA

NA: Pistola, Grillo (22’ st Brega), Giovannini, Zandri, Baah Donkor (43’ st Re), Lucarini, Chacana, Zagaglia, Ottaviani (23’ st Monteverde), Belkaid, Nazzarelli (31’ st Kouentchi). All. Simone Strappini.

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (15’ st Baiocco) , Mosquera, Straccio (24’ st Mercanti) , Patrizi, Micucci, Fermani, Bambozzi, Tittarelli (36’ st Di Lorenzo), Bugaro (40’ st Montesano), Alessandroni. All. Sauro Aliberti.

Arbitro: Houssine El Mouhsini (Ps).

RetE: 45’ pt Alessandroni.

Note: 600 spettatori. Ammoniti: Bugaro, Patrizi, Alessandroni, Falcioni, Garofoli, Tittarelli, Santarelli.

I giallorossi si giocavano gli ultimissimi spiccioli di speranze play off, la Jesina punti/ossigeno puro per evitare le incombenti, praticamente certe, insidie della trappola play out. A decidere il derby un ex e perdipiù jesino, Alessandroni che dopo la doppietta dell’andata (alla faccia di quelli che dicono nessuno è profeta in patria) ha regalato un altra vittoria ai colori giallorossi. Un gol molto bello, peraltro, segnato allo scadere del primo tempo: punizione dalla tre quarti il n. 11 pescato a centro area, stop e girata al volo imparabile per Pistola. La successiva esultanza, con tanto di maglia scagliata in aria e corsa verso la vicina curva occupata dai tifosi di casa ha contribuito, e non poteva essere altrimenti, ad accendere ulteriormente gli animi dei giocatori in campo e dei tifosi sugli spalti, ovviamente e opportunamente divisi tra gradinata e curva.

Insulti, spinte in campo e fuori, poco calcio e tanto agonismo in un secondo tempo dove la Jesina (assenti i fratelli Capomaggio rientrati in Argentina, di Trudo e Cordella) ha avuto un paio di occasioni per il pari senza concretizzare.

g. a.