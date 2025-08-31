Acquista il giornale
Il derby. Alla fine prevalgono le difese tra Settempeda e Camerino

SETTEMPEDA 0 CAMERINO 0 SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari (39’ st Eugeni), Pagliari, Zappasodi, Bernabei (19’ st Sigismondi), Quadrini (31’ st Sfrappini), Perez,...

di MAURO GRESPINI
31 agosto 2025
Alessio Brandi della Settempeda

Alessio Brandi della Settempeda

SETTEMPEDA0

CAMERINO0

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari (39’ st Eugeni), Pagliari, Zappasodi, Bernabei (19’ st Sigismondi), Quadrini (31’ st Sfrappini), Perez, Tulli, Compagnucci (42’ st Paciaroni), Ammora (31’ st Monachesi). All. Pierantoni.

CAMERINO: Petrelli, Barilaro, Frinconi, Cottini, Raffaelli (14’ st Carnevali), Ferretti (14’ st Di Luca), Jachetta (14’ st Recchioni), Cicci, Raponi (30’ st Martellucci), Gubinelli, Marchionni (33’ st Alessandro Staffolani). All. Giacometti.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Note: ammoniti Montanari, Zappasodi, Brandi, Frinconi, Carnevali, Recchioni. Angoli: 4-9. Recupero: pt 1’, st 4’.

Finisce a reti bianche il derby di Coppa fra Settempeda e Camerino. Una partita equilibrata, a tratti piacevole, anche se sono state poche le occasioni da rete create dalle formazioni. La Settempeda è partita bene, ma poi è uscito fuori un bel Camerino, almeno fino al riposo. Nel secondo tempo i padroni di casa hanno fatto vedere le cose migliori, ma gli ospiti hanno chiuso in crescendo. È stato sicuramente un buon test per entrambe le squadre ancora in fase di rodaggio. Il match di ritorno è fissato per mercoledì 17 settembre a Camerino. Adesso, quindi, testa solo al campionato con il primo turno di Promozione in programma sabato 6 settembre, quando la Settempeda riceverà la visita del Porto Sant’Elpidio, mentre il Camerino andrà in trasferta sul campo della Palmense.

La cronaca. Nel primo tempo due palle-gol. Al 27’ Jachetta calcia bene una punizione dal limite, Marchegiani respinge favorendo la ribattuta di Raponi, ma il numero 1 biancorosso riesce a deviare in corner. Poco dopo la mezz’ora replica la squadra di casa in contropiede: Tulli apre per Compagnucci che, giunto davanti al portiere, calcia rasoterra e Petrelli mette in angolo con il corpo.

Secondo tempo. Al 12’ Quadrini batte un angolo decidendo di mandare il destro direttamente in porta, ma Petrelli è reattivo nel respingere l’insidia. Infine, al 25’ è insidiosa una punizione dal limite di Montanari, finita di poco sul fondo.

m. g.

© Riproduzione riservata

