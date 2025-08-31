Il derby. Alla fine prevalgono le difese tra Settempeda e Camerino

SETTEMPEDA0

CAMERINO0

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari (39’ st Eugeni), Pagliari, Zappasodi, Bernabei (19’ st Sigismondi), Quadrini (31’ st Sfrappini), Perez, Tulli, Compagnucci (42’ st Paciaroni), Ammora (31’ st Monachesi). All. Pierantoni.

CAMERINO: Petrelli, Barilaro, Frinconi, Cottini, Raffaelli (14’ st Carnevali), Ferretti (14’ st Di Luca), Jachetta (14’ st Recchioni), Cicci, Raponi (30’ st Martellucci), Gubinelli, Marchionni (33’ st Alessandro Staffolani). All. Giacometti.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Note: ammoniti Montanari, Zappasodi, Brandi, Frinconi, Carnevali, Recchioni. Angoli: 4-9. Recupero: pt 1’, st 4’.

Finisce a reti bianche il derby di Coppa fra Settempeda e Camerino. Una partita equilibrata, a tratti piacevole, anche se sono state poche le occasioni da rete create dalle formazioni. La Settempeda è partita bene, ma poi è uscito fuori un bel Camerino, almeno fino al riposo. Nel secondo tempo i padroni di casa hanno fatto vedere le cose migliori, ma gli ospiti hanno chiuso in crescendo. È stato sicuramente un buon test per entrambe le squadre ancora in fase di rodaggio. Il match di ritorno è fissato per mercoledì 17 settembre a Camerino. Adesso, quindi, testa solo al campionato con il primo turno di Promozione in programma sabato 6 settembre, quando la Settempeda riceverà la visita del Porto Sant’Elpidio, mentre il Camerino andrà in trasferta sul campo della Palmense.

La cronaca. Nel primo tempo due palle-gol. Al 27’ Jachetta calcia bene una punizione dal limite, Marchegiani respinge favorendo la ribattuta di Raponi, ma il numero 1 biancorosso riesce a deviare in corner. Poco dopo la mezz’ora replica la squadra di casa in contropiede: Tulli apre per Compagnucci che, giunto davanti al portiere, calcia rasoterra e Petrelli mette in angolo con il corpo.

Secondo tempo. Al 12’ Quadrini batte un angolo decidendo di mandare il destro direttamente in porta, ma Petrelli è reattivo nel respingere l’insidia. Infine, al 25’ è insidiosa una punizione dal limite di Montanari, finita di poco sul fondo.

m. g.