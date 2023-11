Il derby alla Larcianese. Ortega piega la Lampo

LARCIANESE

2

LAMPO MERIDIEN

1

LARCIANESE Venturini, Lo Russo, Monti (1’ st Fusco), Marianelli, Foresta (1’ st Sanny), Sheta, Pagni(15’ st Bruchi), Ortega, Lenti (41’ st Ferraro), Guarisa (9’ st Ndiaye), Errachid. Allenatore Maurizio Cerasa.

LAMPO MERIDIEN Bartolozzi, D’Angelo, (14’ st Simi),Fanani, Mazzanti, Massaro, Del Sorbo, Chianese, Di Vito, Pirone, Maiorana, (72’ st Del Fa), Fattorini (31’ st Taverna). Allenatore Federico Montagnolo.

ARBITRO Buchignani di Livorno.

MARCATORI Foresta al 30’, Di Vito al 34’ pt; Ortega al 44’ st.

CALCIO

Nei minuti finali, precisamente all’89esimo di gioco, grazie a una rete segnata da Ortega, la Larcianese supera il Lampo Meridien e conquista i primi tre punti del minigirone di coppa Italia, facendo un importante passo in avanti in ottica qualificazione. La terza formazione in gara è la Cerretese, squadra contro la quale ci giocherà nel prossimo turno il Lampo Meridien. Un derby tiratissimo, quello andato in scena al Cei. Alla mezzora è passata in vantaggio la Larcianese, con un gol realizzato direttamente da calcio di punizione, battuto magistralmente da Foresta. La palla si è insaccata all’incrocio dei pali. Appena quattro minuti dopo gli ospiti sono giunti al pareggio, con una conclusione da distanza di Di Vito. La palla, colpita con violenza, si è infilata nell’angolino basso alla destra del portiere Venturini.

Lo stesso estremo difensore si è superato poco dopo su una conclusione di Maiorana. Un’occasione da rete sulla quale si è infortunata la punta della Lampo Meridien. Nel secondo tempo la gara è stata equilibrata e giocata soprattutto nella parte centrale del campo. Poi nel finale è arrivata la rete decisiva di Ortega, su preciso passaggio di Ferraro. Il forte vento, che tirava all’Idilio Cei, ha condizionato la traiettoria del pallone, che si è insaccato alle spalle di Bartolozzi. Al novantesimo ottimo è stato l’intervento di Venturini che ha deviato una conclusione ravvicinata di Del Sorbo, salvando la vittoria alla Larcianese.

Massimo Mancini