Il derby all’Helvia Recina/1. Romagnoli: "Da applausi i tifosi del Tolentino: incessante il loro sostegno»

"Voglio ringraziare e abbracciare tutti i tifosi del Tolentino, presenti all’Helvia Recina. Una grande prova di affetto e di amore verso la maglia cremisi. Novanta minuti di incessante tifo che ha coinvolto anche ragazzini e famiglie. Sono dispiaciuto che così tanta passione non abbia fatto il paio con quanto avvenuto in campo. Il calcio è anche questo. Non perdiamoci ma stringiamoci di più. Tolentino siamo noi". È il commento del presidente cremisi Marco Romagnoli dopo la sconfitta nel derby con la Maceratese: uno stop che brucia sia per la rivalità sportiva con l’avversario sia per il ritardo accumulato ora in classifica dalla formazione di Possanzini che domenica con l’Urbino rivedremo in panchina al "Della Vittoria" dopo la lunga squalifica. Non è stato un bel Tolentino quello visto nel derby: "Nel primo tempo siamo andati sotto e abbiamo perso le distanze – ha detto il vice allenatore Ettore Ionni –, poi nella ripresa speravamo in un avvio migliore, invece non siamo riusciti a prendere le misure. Merito anche della Maceratese, che è sicuramente un ottimo avversario e senza dubbio una delle squadre più forti del campionato. Però, quando la partita diventa ‘sporca’, dobbiamo essere più bravi a saper cambiare gioco. Non ne siamo stati capaci ed eccoci qua a leccarci le ferite". A fine gara la squadra è andata sotto la gradinata per parlare con i tifosi: "Il derby va sempre vinto, pur giocando male. Non ci siamo riusciti e quindi è giusto che i nostri sostenitori ci critichino. Ci restano adesso sei gare nelle quali cercheremo di fare più punti possibili".

m. g.