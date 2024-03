Il derby all’Helvia Recina/2. Ruani: "Maceratese, una prova maiuscola»

"Una grande Maceratese ha strameritato la vittoria nel derby contro il Tolentino". È più che soddisfatto Pieralvise Ruani, allenatore dei biancorossi, per i tre punti che mantengono intatte le chance di conquistare i playoff. "I ragazzi – spiega – ce la stanno mettendo tutta, è importante avere tutti i tifosi dalla nostra parte". La partita contro il Tolentino ha lasciato piacevoli sensazioni. "Solo nelle fasi iniziali – spiega il tecnico – abbiamo sofferto, ma alla fine la vittoria è netta perché arrivata al termine di una grossa prestazione in cui i giocatori hanno corso, si sono proposti, sono stati sempre compatti".

I biancorossi hanno sbloccato il risultato nel primo tempo e nella ripresa i biancorossi avrebbero potuto segnare più di un gol mettendo così al sicuro il risultato. "Abbiamo creato le premesse per fare male all’avversario con la squadra che si è alzata, con i centrocampisti che hanno accompagnato l’azione". E in effetti le due reti sono state segnate da due centrocampisti: Gomis si è fatto valere di testa sul calcio di punizione battuto da D’Ercole e poi Mancini con un diagonale ha sfruttato al meglio l’assist di Minnozzi per segnare il secondo gol. Ora più che mai occorre fare punti perché non ci sono alternative per centrare l’obiettivo playoff in un campionato equilibrato come mostra la classifica in cui ci sono tante formazioni nel giro di pochi punti. "È fondamentale – sottolinea il centrocampista Kalagna Gomis – muovere la classifica dopo ogni partita e noi ogni volta cerchiamo di fare il meglio".

Domenica la Maceratese è attesa da una sfida molto delicata in casa della Sangiustese. Si affronteranno due formazioni alla ricerca di punti per differfenti motivi: una per continuare a dare l’assalto ai playoff e l’altra per risalire la china.