Il derby. Bolzan: "La Sangiustese meritava più del pareggio»

"La verità è che abbiamo lasciato per strada 2 punti ed è per questo che sono amareggiato". Dario Bolzan, allenatore della Sangiustese Vp, commenta il pareggio interno (1-1) con la Civitanovese che si era portata in vantaggio sul finire del primo tempo con Becker su calcio di rigore, nei minuti di recupero del match il gol di Palmieri ha sancito l’1-1 finale. "Mancava – aggiunge il tecnico – solo di perdere. Sono molte gare in cui alla fine non raccogliamo quanto seminato, in cui costruiamo potenziali occasioni come quando abbiamo colpito di testa con la porta sguarnita. Non voglio passare per uno che piange, dobbiamo solo lavorare di più perché anche la finalizzazione è un aspetto molto importante sul quale dobbiamo crescere".

La Sangiustese ha interpretato bene la gara, ma sul finire del primo tempo si è trovata in svantaggio ed è stata costretta a rincorrere la Civitanovese. "Noi abbiamo una difesa molto giovane formata da ragazzi bravi e che si applicano. È un peccato quell’episodio che ha portato al rigore a favore dei civitanovesi".

Per Bolzan è stata una partita particolare, ha sfidato il suo passato perché stato un giocatore e capitano della Civitanovese. "Mi fa piacere – ricorda – che questa piazza sia ora così seguita perché se lo merita, perché è una realtà importante. Confesso che a fine gara mi sono affiorati alla mente immagini e momenti di quell’annata vissuta da calciatore in rossoblù in una stagione ricca di soddisfazioni". Per la sangiustese Vp ora inizia un’altra settimana di lavoro in vista della trasferta all’Helvia Recina dove i rossoblù dovranno vedersela con la Maceratese.