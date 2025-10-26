Il derby con il Montegranaro. Sansovini: "Voglio vedere una Sangiustese affamata»

"È una gara diversa dalle altre perché è un derby molto sentito da ambo le parti e troveremo un avversario di valore". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, parla del match casalingo contro il Montegranaro. "Ci sarà bisogno di tenere alta l’attenzione – spiega – e nel contempo dare continuità ai risultati, muovere la classifica perché ciò trasmette sicurezza e fa vivere meglio la settimana". I rossoblù hanno infilato una serie di risultati utili e ciò ha permesso alla Sangiustese di risalire la classifica. "Dobbiamo essere affamati – sottolinea il tecnico – senza sentirci appagati per quanto fatto". Guai a cali di tensione perché il Montegranaro ha i mezzi per approfittarne. "Davanti hanno elementi di qualità e fisicità, sono bravi ad attaccare la profondità. A centrocampo creano scompiglio con i loro movimenti: è una formazione che sa giocare e per questo dobbiamo prestare massima attenzione". C’è fiducia in casa rossoblù per il derby. "La fiducia – conclude Sansovini – nasce da quanto vedo durante la settimana, dai risultati ottenuti nelle partite che danno forza e trasmettono ai ragazzi consapevolezza dei propri mezzi".