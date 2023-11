Il derby del girone A. Barbara, poker letale a Osimo:. Brega trascinatore con due gol

STAZIONE

1

BARBARA MONSERRA

4

STAZIONE: Bottaluscio, Masi, Marini (23’ st Caruso), Staffolani, Ippoliti, Pizzuto, Gyabaa, Amoabeng (10’ st Karalliu), Pesaresi, Camilloni, Gelli (34’ st Boccolini). All. Michettoni.

BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Giobellina, Carbone, Mastri, Omenetti (20’ st Togni), Morsucci (47’ st Ferrero), Serpicelli, Brega (41’ st Ubertini), Nardone, Castignani. All. Mancini.

Arbitro: Chiariotti di Macerata.

Reti: 2’ pt Pesaresi, 14’ pt e 3’ st Brega, 6’ st Morsucci, 49’ st Serpicelli.

È il Barbara Monserra a fare festa sul campo dell’Osimo Stazione. Secondo risultato utile di di fila per la squadra di Mancini, mentre arriva il secondo stop di fila per l’Osimo Stazione che subisce un poker di gol, risultato severo per la squadra di Michettoni. E pensare che l’inizio fa ben sperare i padroni di casa visto che dopo due minuti passano in vantaggio con Pesaresi su invito di Camilloni. Il Barbara Monserra pareggia al 14’ con Brega e sfiora il sorpasso con Castignani che manda alto dopo il legno colpito da Serpicelli. Nella ripresa è ancora Brega a trafiggere Bottaluscio. I biancoverdi accusano il colpo e Morsucci, dopo tre minuti, fa 1-3. L’Osimo Stazione prova a riaprire il match, ma Gyabaa manca il bersaglio grosso. Non sbaglia invece Serpicelli in pieno recupero servendo il poker.