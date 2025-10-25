Il derby del Montalbano. Casalguidi-Lampo Meridien

Il piatto forte del menù della settima giornata del girone A di Promozione è il derby fra Casalguidi e Lampo Meridien (domani il calcio d’inizio alle ore 14.30). Testa-coda dalla posta in palio altissima quello che si giocherà al Barni di Casalguidi. I canarini sono in crisi nerissima: con appena due punti raccolti in sei giornate, i gialloblù occupano l’ultimo posto insieme all’Urbino Taccola. Il lavoro di Ivan Paolacci è finito inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento: serve una svolta immediata. L’avversario di domani però è il peggiore che ci possa essere, perché il Lampo Meridien è la squadra di Promozione più in forma della Toscana. Primo posto solitario in classifica, cinque vittorie in sei partite, due sole reti subite: numeri fantastici quelli messi insieme finora dal grande ex di giornata, quel Marco Benesperi artefice di momenti magici a Casalguidi.

L’allenatore della stagione d’oro 2023-2024, quella culminata con la conquista dei playoff, torna al Barni con l’obiettivo di proseguire nella marcia vittoriosa. Paolacci dovrà fare a meno di Torracchi, mentre dovrebbe avere a disposizione Robusto e De Simone. Sulla formazione del Lampo Meridien invece pochi dubbi per Benesperi che non avrà a disposizione il centrocampista Cortonesi, infortunatosi nell’ultima giornata di campionato. Il resto della rosa sarà tutta a disposizione. La squadra sarà seguita da tanti tifosi in una gara che rappresenta un altro del derby del Montalbano.

Capitolo Ponte Buggianese. La vittoria conquistata sul campo del Luco ha lasciato delle buone impressioni ed ha dato delle ottime indicazioni a mister Roberto Falivena. Nonostante le tante assenze, i suoi giovani ‘enfants terribiles’ hanno giocato in maniera sfrontata e a viso aperto contro un avversario di buon livello, e si sono portati a casa tre punti importanti per la classifica ed il morale. Adesso si pensa al Firenze Ovest, nobile decaduta presente nel girone A di Promozione, che non sta vivendo un buon periodo (4 punti in sei partite). La squadra fiorentina ha inoltre cambiato da poco allenatore, sostituendo Francesco Sacconi con Piero Carovani. I pontigiani cercano quindi al ‘Pertini’ (inizio gara ore 14.30) un altro successo, e sperano di recuperare anche qualche infortunato, da poter schierare dal primo minuto.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini