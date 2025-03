Il derby del Montalbano dice Lampo Meridien. Pirone e Chianese abbattono la Larcianese

LAMPO MERIDIEN2LARCIANESE1

LAMPO MERIDIEN: Costa, Simi, Notarelli, Viti, Zingarello, Del Sorbo, Boghean (10’ st Bargellini), Di Vito, Pirone (19’ st Dingonzi), Chianese (36’ st Benvenuti), Biagioni (19’ st Mercugliano). A disp. Bicchieri, Niccolò Ferrucci, Lapo Ferrucci, Bitep. All. Bartolozzi.

LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Antonelli (38’ st Capetta) Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo (1’ st Iannello), Sarti (21’ st Salerno), Ferraro (29’ st Maarouf), Romani (1’ st Tersigni) Mori. A disp. Pellegrini, Vallesi, Seghi, Lavori. All. Cerasa.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Marcatori: 14’ Chianese, 25’ Antonelli, 37’ Pirone (rig.)

Il derby del Montalbano è stato vinto dai padroni di casa del Lampo Meridien. Le tre reti sono state segnate tutte nel primo tempo. I locali sono passati in vantaggio con Chianese, che su assist di Pirone, posizionato in area di rigore, conclude con un tiro violento che supera il portiere ospite. Al 25’ la Larcianese pareggia con il difensore Antonelli, che al termine di uno schema bene studiato e applicato nato da calcio d’angolo, indirizza la palla all’incrocio dei pali. Al 36’ il portiere della Larcianese Cirillo commette un grave e sfortunato errore nel rinviare il pallone. Ne approfitta Chianese, sul quale interviene Porciani che commette fallo di rigore, trasformato dall’esperto Pirone.

Nella ripresa la partita scende di tono agonistico. La Larcianese tenta di pareggiare, ma difficilmente si rende pericolosa in area avversaria. Al quattordicesimo minuto gli ospiti protestano vivacemente per presunto calcio di rigore, non concesso, per una spinta commessa su Mori. Una vittoria importante per il Lampo Meridien che si allontana dalla zona pericolosa dei playout. Per quanto riguarda la Larcianese è stata penalizzata fortemente dall’assenza contemporanee delle due punte titolari, Ba e Ndiaye, ed è risultata meno pericolosa in attacco. Per i viola stop che lascia comunque aperta la corsa per un posto nei playoff.

Massimo Mancini