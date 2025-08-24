Il derby dell’amicizia con l’Osimana. Il memorial è vinto dal Tolentino

Tolentino 4 Osimana 3: Frascarelli, Alberioni, Mariani, Rozzi, Giuggioloni, Di Biagio, Papini, Salvucci, Pietrani, Marasca, Rovazzani. All. Passarini Subentrati nel secondo tempo: Capezzani, Fontana, Romoli, Dolciotti, Tomassetti, Moscati. OSIMANA: Verdini, Marchesini, Fermani, Ercoli, Pagliarini, Pigini, Severini, Mancini, Mafei, Buonaventura, Gigli. All. Labriola Subentrati nel secondo tempo: Cingolani, Falcioni, Patrizi, Lautaro, De Angelis, Modesti, Cantarini.

Reti: 8’ Pagliarini, 12’ e 14’ Pietrani, 19’ Di Biagio, 23’ Gigli, 30’ st Mafei, 39’ st Dolciotti.

Finisce 4-3 in favore del Tolentino l’amichevole di cartello tra cremisi e Osimana, partita che celebra il gemellaggio tra le tifoserie, in particolar modo quest’anno dedicata alla memoria di due storici ultras scomparsi, Memorial "Zazzera-Burdulì". Un ottimo test per entrambi i tecnici in vista del primo impegno ufficiale della stagione di domenica prossima in Coppa Italia. Nota positiva per il tecnico Passarini, il rientro in campo del difensore Tomassetti. La gara si apre all’8’ con il vantaggio dei giallorossi con Pagliarini, bravo a ribadire in rete una respinta in area piccola sugli sviluppi di un corner. Non tarda il pareggio cremisi, al 12’ Pietrani è il più lesto di tutti a raggiungere la respinta di Verdini e fa 1-1. Scatenato il numero 9 cremisi, due minuti più tardi raddoppia: bel filtrante di Marasca e Pietrani in diagonale batte Verdini. Al 19’ i cremisi calano il tris, cross mancino di Marasca e colpo di testa vincente di Di Biagio. Al 23’ accorcia le distanze Gigli, sfruttando una disattenzione di Frascarelli.

Ripresa. Il primo squillo della seconda frazione è per gli uomini di Labriola, bella percussione di Mafei ma chiude troppo la conclusione e la sfera sfiora il palo, mancando il pareggio. Seconda frazione dai ritmi più bassi e diversi cambi da una parte e dall’altra per la gestione delle energie. Al 24’ ghiotta occasione sprecata dal Tole, Di Biagio da due passi non inquadra lo specchio e grazia l’Osimana. Al 30’ pareggio giallorosso con Mafei, bravo a svettare più in alto di tutti sul corner calciato da Falcioni. Nuovo vantaggio cremisi al 39’, Dolciotti firma il 4-3.

Marco Natalini