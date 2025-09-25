Il derby di sabato prossimo al Mazza. La Comacchiese non resta a guardare. Ingaggiato Draghetti, punta ex professionista

Nella settimana che porta alla gara dello stadio Mazza contro la Spal, la Comacchiese sferra un colpo importante di mercato ingaggiando l’ex professionista Gianluca Draghetti. Si tratta di un 31enne che può agire sia da seconda punta che sulla trequarti portando indubbiamente qualità ed esperienza ai rossoblù. Mister Candeloro spera anche qualche gol, considerando che dopo quattro giornate di campionato la Comacchiese non ne ha segnato nemmeno uno.

Draghetti è cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha giocato qualche campionato di Lega Pro e soprattutto serie D con le maglie di Lecco, Grosseto, Casale e Sasso Marconi. Sarà già a disposizione sabato prossimo sul campo dei biancazzurri. "Dovevamo muoverci sul mercato, anche perché gli infortuni ci stanno penalizzando molto – spiega il direttore sportivo Rocco Cotroneo –. Abbiamo avuto fuori anche cinque giocatori contemporaneamente: due hanno recuperato, peccato che domenica scorsa Fiorini si sia fermato e non ci sarà contro la Spal e forse nemmeno la gara successiva. Una defezione non da poco per la nostra squadra. In attacco non ci siamo ancora sbloccati: anche per questo abbiamo puntato su Draghetti che sul fronte offensivo può ricoprire diversi ruoli e ha sempre avuto il vizio del gol. Inoltre, porta esperienza: ha giocato anche in serie C e tanti anni in D, siamo convinti che ci darà una grossa mano.

Potrebbe debuttare nel secondo tempo al Mazza, poi sarà a pieno regime dalla gara successiva. Siamo ancora rimaneggiati, purtroppo non riusciremo a presentarci a Ferrara con la migliore formazione possibile. Ma abbiamo comunque delle buone alternative che si faranno valere. In Coppa Italia contro la Spal abbiamo disputato un ottimo primo tempo, poi grazie al nostro portiere siamo usciti indenni nonostante l’assedio degli ultimi 20 minuti.

Ce la giocheremo a viso aperto, senza paura. Queste partite ti danno stimoli enormi: non è al Mazza che ci giocheremo la salvezza ma non partiamo battuti, anche perché abbiamo la necessità di provare a racimolare punti su ogni campo.

Il mercato? Faremo ancora qualcosa, anche a causa degli infortuni: un difensore lo prenderemo".

